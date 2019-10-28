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Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...
İspanya La Liga'da Granada fırtınası esiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan İspanyol golcü Roberto Soldado ve tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nı kadrosuna katan takım 46 yıl sonra tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 07:18
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