28 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...

İspanya La Liga'da Granada fırtınası esiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan İspanyol golcü Roberto Soldado ve tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nı kadrosuna katan takım 46 yıl sonra tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 07:18
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Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...

Granada La Liga 10. hafta mücadelesinde sahasında Real Betis'i konuk etti.

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Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...

Kıran kırana geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...

Granada'ya galibiyeti getiren isim ise Alvaro Vadillo oldu.

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Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kadroya katılan Soldado 75 dakika sahada kaldı.

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Granada İspanya'da tarih yazıyor! İsmail Köybaşı...

Granada bu zaferle tarihi bir başarıya da imza atmış oldu. İşte detaylar...

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