Galatasaray'ın yıldızıydı onu hatırladınız mı? Görenler inanamadı

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Peki fotoğraftaki bu yıldızı tanıdınız mı? Bir dönem Galatasaray forması da giyen bu ismi görünce çok şaşıracaksınız.