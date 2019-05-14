Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın aldığı ücret dudak uçuklattı! İşte hakem maaşları

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik karşılaşmada Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Her iki takım da mücadeleden galip ayrılması takdirde Spor Toto Süper Lig'in 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı ise Cüneyt Çakır yönetecek. Son günlerde Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemlerin yıllık kazançları ve maaşları merak konusu oldu. FIFA kokartlı hakemin aldığı ücret ise dudak uçuklatacak cinsten. İşte hakemlerin maaşları ve ekstra ödemeler ile yıllık kazançlarının yer aldığı o liste...

Giriş Tarihi: 14.05.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 14:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





