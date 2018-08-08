    08 Ağustos 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

    Kariyerini noktalayan dünyaca ünlü futbolcular, yeşil sahalara veda etmelerinin ardından çok ilginç meslekler seçebiliyor. İşte yeşil sahalara veda eden futbolcuların en sıra dışı kariyer değişimleri...

    Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:43
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    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

    ESKİ GALATASARAYLI GOL KRALI TARIK HODZIC: KÖFTECİ

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    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

    FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI
    Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.

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    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

    BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI
    Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.

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    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

    THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU
    Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

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    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
    Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

    BARRY HORNE - ÖĞRETMEN
    Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.

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