08 Ağustos 2018, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
Kariyerini noktalayan dünyaca ünlü futbolcular, yeşil sahalara veda etmelerinin ardından çok ilginç meslekler seçebiliyor. İşte yeşil sahalara veda eden futbolcuların en sıra dışı kariyer değişimleri...
Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:43
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)