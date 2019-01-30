30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Futbol dünyasının yıldızlarından unutulmaz sözler

Futbol dünyasına futbolcu ya da teknik adam olarak damga vuran isimlerin sözleri de başarıları kadar çok konuşuldu. İşte futbol dünyasının unutulmayan sözleri...

Giriş Tarihi: 30.01.2019 17:03
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Futbol dünyasının yıldızlarından unutulmaz sözler

GHEORGE HAGI
"Ben Galatasaray'a gelmekle kalmadım, Galatasaraylı oldum. Galatasaray'ı hissetmeye başladığım gün, imzasını kalbime attım."

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Futbol dünyasının yıldızlarından unutulmaz sözler

LIONEL MESSI
''Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hala hayatta oldugunu söyleyip konuyu kapatıyorum. ''

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Futbol dünyasının yıldızlarından unutulmaz sözler

MARIO BALOTELLI
''İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır... "

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Futbol dünyasının yıldızlarından unutulmaz sözler

CRISTIANO RONALDO
''Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var. "

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Futbol dünyasının yıldızlarından unutulmaz sözler

ŞENOL GÜNEŞ

"Demek ki maçın seyircili olduğunu bilmiyorlardı. Haber veririz bundan sonra. Gelmeyenlerin de canı sağ olsun" (Taraftara)

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