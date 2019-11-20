23 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş
Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor ile tamamlayan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan Ozan Tufan'ın performans göz doldurmuştu. 24 yaşındaki genç oyuncu, sarı lacivertlilerde forma bulamazken gittiği Akdeniz ekibinde fark yarattı ve Fenerbahçe'ye geri döndün A Milli Takım'a kadar tekrar yükselen bir grafik sergiledi. Bu başarının bir tesadüf olmadığını gösteren Ozan Tufan bu sezon da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu performansla tüm gözleri üzerine çeken Ozan Tufan'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Ozan Tufan'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 21:04
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