23 Kasım 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor ile tamamlayan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan Ozan Tufan'ın performans göz doldurmuştu. 24 yaşındaki genç oyuncu, sarı lacivertlilerde forma bulamazken gittiği Akdeniz ekibinde fark yarattı ve Fenerbahçe'ye geri döndün A Milli Takım'a kadar tekrar yükselen bir grafik sergiledi. Bu başarının bir tesadüf olmadığını gösteren Ozan Tufan bu sezon da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu performansla tüm gözleri üzerine çeken Ozan Tufan'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Ozan Tufan'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 21:04
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Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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