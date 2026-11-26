Avrupa'da haftayı 4'te 4 ile kapattık! İşte UEFA güncel ülke puanımız
Türk ekipleri Avrupa'da şov yaptı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri sonrası Beşiktaş ve Trabzonspor'un elde ettiği zaferlerle UEFA ülke puanımız tırmanışa geçti.
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Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz, 24-25-26 Kasım gecelerini 4'te 4 yaparak tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek açılışı yaptı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de Shakhtar'ı Stamford Bridge'te 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek üç puana uzandı.
UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Temsilcilerimizin aldığı dört galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına önemli katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...