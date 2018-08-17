    17 Ağustos 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!

    Emre Akbaba'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında deyim yerindeyse bir transfer savaşı çıktı...

    Giriş Tarihi: 17.08.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 14:08
    • 1
    • 12
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!

    Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında adeta kıran kırana bir transfer savaşı yaşanıyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için kulübü Alanyaspor'la anlaşmaya varırken Emre Akbaba, Galatasaray'la söz kesti.

    • 2
    • 12
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!

    Türkiye'de son birkaç haftadır transfer gündeminin bir numarasında yer alan Emre Akbaba'nın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan art arda hamleler geldi!

    • 3
    • 12
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!

    Alanyaspor'un dün yaptığı akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve İstanbul yolculuğu için bavulunu toplayan Emre Akbaba'nın İstanbul'un Avrupa yakasında mı yoksa Anadolu yakasında da mı forma giyeceği sorusu henüz yanıtını bulmadı.

    • 4
    • 12
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!

    Şu anda 25 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili ortadaki tek engel, kendisinin Galatasaray ile, kulübü Alanyaspor'un ise Fenerbahçe ile anlaşması...

    • 5
    • 12
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!
    F.Bahçe ile G.Saray arasında Emre Akbaba savaşı!

    Transferle ilgili Galatasaray cephesindeki gelişmeler şu şekilde:

    Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede 2,5 milyon euro teklifte bulundu, Alanyaspor 7 milyon euro talep etti. Fenerbahçe'nin devreye girmesi sonrası sarı kırmızılı ekip teklifini 3 milyon euro'ya yükseltti.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör