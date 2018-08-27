    27 Ağustos 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Eski takımına geri dönen yıldızlar

    Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a dönüşü için geri sayıma geçilmişken, kariyerlerinin bir döneminde eski takımlarına dönüş yapan futbolcuları derledik.

    Giriş Tarihi: 27.08.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 11:15
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    • 45
    Eski takımına geri dönen yıldızlar
    Eski takımına geri dönen yıldızlar

    Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a dönüşü için geri sayıma geçilmişken, kariyerlerinin bir döneminde eski takımlarına dönüş yapan futbolcuları derledik.

    • 2
    • 45
    Eski takımına geri dönen yıldızlar
    Eski takımına geri dönen yıldızlar

    MARIO GOMEZ | Stuttgart | 2003 - 2009, 2017 - ...

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    • 45
    Eski takımına geri dönen yıldızlar
    Eski takımına geri dönen yıldızlar

    MOUSSA SOW | Fenerbahçe | 2011 - 2015, 2016 - 2017

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    Eski takımına geri dönen yıldızlar
    Eski takımına geri dönen yıldızlar

    ERSAN ADEM GÜLÜM | Beşiktaş | 2010 - 2015, 2016 - 2017

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    • 45
    Eski takımına geri dönen yıldızlar
    Eski takımına geri dönen yıldızlar

    BURAK YILMAZ | Trabzonspor | 2010- 2012, 2017 - ....

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