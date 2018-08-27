27 Ağustos 2018, Pazartesi
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Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a dönüşü için geri sayıma geçilmişken, kariyerlerinin bir döneminde eski takımlarına dönüş yapan futbolcuları derledik.
Eski takımına geri dönen yıldızlar
Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a dönüşü için geri sayıma geçilmişken, kariyerlerinin bir döneminde eski takımlarına dönüş yapan futbolcuları derledik.
Giriş Tarihi: 27.08.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 11:15
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