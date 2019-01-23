Emiliano Salanın son ses kaydı ortaya çıktı!

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı!
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin 4 gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçaktan hala haber alınamıyor. Öte yandan Arjantinli futbolcunun son ses kaydı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 08:41
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