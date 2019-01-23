23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı!

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin 4 gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçaktan hala haber alınamıyor. Öte yandan Arjantinli futbolcunun son ses kaydı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 08:41
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Emiliano Salanın son ses kaydı ortaya çıktı!

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin 4 gün önce transfer ettiği Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan hala haber alınamıyor.

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Emiliano Salanın son ses kaydı ortaya çıktı!

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff'e transferi ile konuşulan ünlü Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolduğu belirtildi.

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Emiliano Salanın son ses kaydı ortaya çıktı!

Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı uçakta futbolcu Sala dışında 2 kişinin daha bulunduğu belirtildi.

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Emiliano Salanın son ses kaydı ortaya çıktı!

Kötü hava koşulları sebebiyle zaman zaman aksayan arama çalışmaları 2 helikopter ve 1 gemiyle yürütülüyor.

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Emiliano Salanın son ses kaydı ortaya çıktı!

Arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonucun gelmemesi, büyük endişeye yol açıyor. Dün akşam saatlerinde Fransa'dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

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