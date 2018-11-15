    15 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiye'den tek stat...

    İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, okuyucularına sunduğu oylamada dünyanın en iyi stadyumunu seçti!...

    Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:45
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    Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiyeden tek stat...

    MARCA, EN İYİ STATLARI BELİRLEDİ!

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    Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiyeden tek stat...

    AZADI STADIUM (IRAN)

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    Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiyeden tek stat...

    IBROX (GLASGOW RANGERS)

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    Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiyeden tek stat...

    BORAD EL ARAB (AL AHLY)

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    Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiyeden tek stat...

    LUZHNIKI (CSKA MOSKOVA)

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