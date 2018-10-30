    31 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    Four Four Two, dünyadaki en iyi 50 teknik adamını açıkladı.

    Giriş Tarihi: 30.10.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2018 00:09
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    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    Listede Türk hocalardan sadece Abdullah Avcı 37. sırada yer alırken, Fenerbahçe'den gönderilen Phillip Cocu ise 19. sırada kendisine yer buldu.

    İşte o sıralama:

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    • 51
    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    1. PEP GUARDİOLA (MANCHESTER CİTY)

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    • 51
    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    2. ZİNEDİNE ZİDANE

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    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    3. DİEGO SİMEONE (ATLETİCO MADRİD)

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    • 51
    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    4. MAX ALLEGRİ (JUVENTUS)

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