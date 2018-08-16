    18 Ağustos 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu

    EN DEĞERLİ BOŞTA FUTBOLCULAR

    Transfermarkt değerlerince, bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncuyu sizler için derledik.

    Giriş Tarihi: 16.08.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 13:08
    • 1
    • 27
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu

    EN DEĞERLİ BOŞTA FUTBOLCULAR

    Transfermarkt değerlerince, bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncuyu sizler için derledik.

    • 2
    • 27
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu

    JAN KIRCHHOF - 2 MİLYON EURO

    • 3
    • 27
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu

    JEREMY TOULALAN - 2 MİLYON EURO

    • 4
    • 27
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu

    BENOIT TREMOULİNAS - 2 MİLYON EURO

    • 5
    • 27
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu
    Bonservisi elinde olan en değerli 26 oyuncu

    ALESSIO CERCI - 2 MİLYON EURO

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör