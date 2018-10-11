    11 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

    Uluslararası Futbol Araştırma Şirketi (CIES) Avrupa'nın en stabil kadrosuna sahip takımlarını açıkladı.

    Giriş Tarihi: 11.10.2018 00:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 00:31
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    Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
    Avrupa futboluna Türkiyeden o takım damga vurdu

    Geride bıraktığımız transfer döneminde Avrupa kulüpleri maliyetli bir transfer dönemini geride bıraktı.

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    Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
    Avrupa futboluna Türkiyeden o takım damga vurdu

    Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Kepa Arrizabalaga, Riyad Mahrez ve pek çok oyuncu yüksek bonservis bedelleri karşılığında yeni takımlarına transfer oldu.

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    Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
    Avrupa futboluna Türkiyeden o takım damga vurdu

    Uluslararası Futbol Araştırma Şirketi (CIES) yayınladığı son raporunda Avrupa'nın en stabil kulüplerini açıkladı.

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    Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
    Avrupa futboluna Türkiyeden o takım damga vurdu

    Kulüp kadrolarında bulunan oyuncuların, takımlarında geçirdiği ortalama süre baz alınarak hesaplanan listede Barcelona ve Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geldi.

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    Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
    Avrupa futboluna Türkiyeden o takım damga vurdu

    Liste'nin son sıralarında ise Türk takımları da vardı.

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