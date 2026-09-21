A Spor Diğer Galerileri Amed SF 3-2 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER Amed SF 3-2 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed SF evinde Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte maçtan kareler... Giriş Tarihi: 21 Eylül 2026 00:27 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERİ DEVAM EDİYOR