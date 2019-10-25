25 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

Beşiktaş'ın 2000 doğumlu genç futbolcusu Kartal Yılmaz, Braga maçının 61. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan genç yıldız gösterdiği performansla büyük alkış topladı. Peki, Siyah beyazlı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç yıldız Kartal Yılmaz aslen nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:43
  • 1
  • 88
Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

Türk futbolcuların memleketlerini biliyor musunuz?

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

  • 2
  • 88
Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)

  • 3
  • 88
Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

BURAK YILMAZ (ANTALYA)

  • 4
  • 88
Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

EMRE MOR (UŞAK)

  • 5
  • 88
Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

ARDA TURAN (İSTANBUL)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör