Abdullah Avcı'nın yeni prensi Kartal Yılmaz hakkında şok gerçek!

Beşiktaş'ın 2000 doğumlu genç futbolcusu Kartal Yılmaz, Braga maçının 61. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan genç yıldız gösterdiği performansla büyük alkış topladı. Peki, Siyah beyazlı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç yıldız Kartal Yılmaz aslen nereli? İşte detaylar...