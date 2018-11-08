4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

F.Bahçe'de 12, G.Saray'da 10, Trabzon'da 8 ve Beşiktaş'ta 7 futbolcunun sözleşmeleri bitiyor. 4 Büyükler, 37 oyuncu ile devam etmek isterse; önemli miktarda bütçe ayırmaları gerekecek. İşte o isimler..

Giriş Tarihi: 08.11.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2018 14:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





