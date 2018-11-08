    08 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    F.Bahçe'de 12, G.Saray'da 10, Trabzon'da 8 ve Beşiktaş'ta 7 futbolcunun sözleşmeleri bitiyor. 4 Büyükler, 37 oyuncu ile devam etmek isterse; önemli miktarda bütçe ayırmaları gerekecek. İşte o isimler..

    Giriş Tarihi: 08.11.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2018 14:06
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    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!
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    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    ŞENER ÖZBAYRAKLI (FENERBAHÇE)

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    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE)

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    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    AATIF (FENERBAHÇE)

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    4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular!

    YİĞİTHAN GÜVELİ (FENERBAHÇE)

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