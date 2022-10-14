2022 Golden Boy adayları belli oldu! İşte listedeki 20 genç yetenek

İtalyan medya kuruluşu TuttoSport, Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilen Golden Boy 2022 için final listesini hazırladı. 20 | NICOLA ZALEWSKI – ROMA 19 | DESTINY UDOGIE – UDINESE 18 | MATHYS TEL – BAYERN 17 | BENJAMIN SESKO – SALZBURG 16 | GIORGIO SCALVINI – ATALANTA 15 | PEDRI – BARCELONA 14 | NUNO MENDES – PSG 13 | NICO – VALENCIA 12 | JAMAL MUSIALA – BAYERN 11 | FABIO MIRETTI – JUVENTUS 10 | JOSKO GVARDIOL – LEIPZIG 9 | RYAN GRAVENBERCH – BAYERN 8 | WILFRIED GNONTO - LEEDS UNITED 7 | GAVI – BARCELONA 6 | ANSU FATI – BARCELONA 5 | FABIO CARVALHO – LIVERPOOL 4 | EDUARDO CAMAVINGA - REAL MADRID 3 | JUDE BELLINGHAM - BORUSSIA DORTMUND 2 | ANTONIO SILVA – BENFICA 1 | KARIM ADEYEMI - BORUSSIA DORTMUND