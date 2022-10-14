Anasayfa Galeri 2022 Golden Boy adayları belli oldu! İşte listedeki 20 genç yetenek
2022 Golden Boy adayları belli oldu! İşte listedeki 20 genç yetenek

2022 Golden Boy adayları belli oldu! İşte listedeki 20 genç yetenek

2022 Golden Boy adayları belli oldu. İtalyan medya kuruluşu TuttoSport, Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilen Golden Boy 2022 için final listesini hazırladı. Listede Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 20 genç yetenek yer aldı. İşte o liste...
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 18:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 18:28
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2022 Golden Boy adayları belli oldu! İşte listedeki 20 genç yetenek

İtalyan medya kuruluşu TuttoSport, Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilen Golden Boy 2022 için final listesini hazırladı.

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