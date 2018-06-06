    01 Ağustos 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    2018/19 Biten Transferler

    Sime Vrsaljko
    Atletico Madrid'den Inter'e

    Giriş Tarihi: 06.06.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 11:59
    • 1
    • 265
    2018/19 Biten Transferler
    2018/19 Biten Transferler

    Sime Vrsaljko
    Atletico Madrid'den Inter'e

    • 2
    • 265
    2018/19 Biten Transferler
    2018/19 Biten Transferler

    Santiago Arias
    PSV'den Atletico Madrid'e

    • 3
    • 265
    2018/19 Biten Transferler
    2018/19 Biten Transferler

    Benedikt Höwedes
    Schalke 04'ten Lokomotif Moskova'ya

    • 4
    • 265
    2018/19 Biten Transferler
    2018/19 Biten Transferler

    Philippe Sandler
    Zwolle'den Manchester City'ye

    • 5
    • 265
    2018/19 Biten Transferler
    2018/19 Biten Transferler

    Bersant Celina
    Manchester City'den Swansea'ye

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