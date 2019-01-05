23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

2018-2019 devre arası biten transferler

Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılmaya başladı. 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde, Türkiye ve dünyada biten önemli transferler burada. (Galeri sürekli güncellenecektir...)

Giriş Tarihi: 05.01.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 23:49
  • 1
  • 128
2018-2019 devre arası biten transferler

Gonzalo Higuain

Juventus > Chelsea (Kiralık)

  • 2
  • 128
2018-2019 devre arası biten transferler

Samuel Grandsir

Manoca > RC Strasbourg

  • 3
  • 128
2018-2019 devre arası biten transferler

Emiliano Sala

Nantes > Cardiff City

  • 4
  • 128
2018-2019 devre arası biten transferler

Mario Balotelli

Nice > Marsilya

  • 5
  • 128
2018-2019 devre arası biten transferler

Moussa Bagayoko

Elazığspor > Adanaspor

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