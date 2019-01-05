23 Ocak 2019, Çarşamba
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2018-2019 devre arası biten transferler
Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılmaya başladı. 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde, Türkiye ve dünyada biten önemli transferler burada. (Galeri sürekli güncellenecektir...)
Giriş Tarihi: 05.01.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 23:49
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