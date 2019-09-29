Trabzonspor - Beşiktaş maçından kareler...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmada bordo mavililer baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor bu sonucun ardından 3 hafta sonra galibiyete ulaşırken siyah beyazlı ekipte ise kötü gidişat sürdü. İşte mücadeleden kareler...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 21:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





