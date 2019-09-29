29 Eylül 2019, Pazar
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Trabzonspor - Beşiktaş maçından kareler...
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmada bordo mavililer baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor bu sonucun ardından 3 hafta sonra galibiyete ulaşırken siyah beyazlı ekipte ise kötü gidişat sürdü. İşte mücadeleden kareler...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 21:20
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