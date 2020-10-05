Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

Kabul edelim ki Dorukhan'nın da Souza'nın da daha zamana ihtiyacı var. Sonuç; ilk 45 dakika yeteri kadar top alamayan, boş koşu yapmaktan yorulan Aboubakar ve yeteri kadar pozisyon üretemediği için 0-1'le devreye giren Beşiktaş...