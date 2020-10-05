05 Ekim 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Ligde 4 hafta sonunda 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, 3 haftadır galip gelemiyor. Spor yazarları da Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 07:58
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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

FATİH DOĞAN | Ya takıma ya kendine güvenmiyor
Gençlerbirliği maçının 11'i netleşince odaklandığım konu Atiba, Dorukhan ve Souza'nın orta sahada birlikte tercih edilmesiydi. Bu üçlünün iç saha değil de deplasman tercihi gibi durduğu ortamda şaşırdığımı belirtmeliyim.

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

Avrupa ve lig maçlarında "Eskişehir'de sağ bek oynayan Dorukhan, bu geçiş döneminde Necip'in yerine sağ bek oynarsa daha verimli olur" beklentisini dile getirdikçe hücuma doğru kaydırılmaya başlandı! Dün Dorukhan çoğu zaman forvet arkası gibi oynadı.

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

Kabul edelim ki Dorukhan'nın da Souza'nın da daha zamana ihtiyacı var. Sonuç; ilk 45 dakika yeteri kadar top alamayan, boş koşu yapmaktan yorulan Aboubakar ve yeteri kadar pozisyon üretemediği için 0-1'le devreye giren Beşiktaş...

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

Beklendiği üzere ilk yarıda kendi evinde Souza, Atiba ve Dorukhan'la çok fazla nitelikli pozisyon üretemeyince Sergen Yalçın ilk hamlesini ikinci yarıya Dorukhan'ı çıkarıp Mensah'ı alarak yaptı.

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!

1-0'ın da etkisiyle G.Birliği geriye de yaslanınca ikinci yarıda Beşiktaş daha çok oyun alanı buldu. Ancak katı defans duvarı ve kontrataklarla karşılaştı.

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