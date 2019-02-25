25 Şubat 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son taktiği verdi, son uyarıları yaptı. Usta hoca, "Kaybettikleri maçların bir önemi yok. Rakibimizin adı Fenerbahçe" dedi ve ekledi: "Oyunu rakip sahaya yıkın, şut atın. Duran toplara dikkat!"
Giriş Tarihi: 25.02.2019 01:40
- 1
- 31
- 2
- 31
- 3
- 31
- 4
- 31
- 5
- 31
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı