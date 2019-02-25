25 Şubat 2019, Pazartesi

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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son taktiği verdi, son uyarıları yaptı. Usta hoca, "Kaybettikleri maçların bir önemi yok. Rakibimizin adı Fenerbahçe" dedi ve ekledi: "Oyunu rakip sahaya yıkın, şut atın. Duran toplara dikkat!"

Giriş Tarihi: 25.02.2019 01:40
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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i

Beşiktaş, dev derbiye tamamen hazır...

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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i

Dün yapılan son idmanda mücadelenin taktiği üzerinde tekrar duran teknik direktör Şenol Güneş, antrenman sonunda son uyarılarını da gerçekleştirdi.

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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i

Usta hoca, rakibin son maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen oyuncularından dikkatli olmalarını isteyerek, "Bu bir derbi mücadelesi ve o takımın adı da Fenerbahçe" dedi.

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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i

Rakiplerinin, gol bitiriciliğindeki şanssızlığı, kanatlardan saldırılara karşı savunma zafiyeti ve bireysel hatalarını anlatan siyah-beyazlı çalıştırıcı, öğrencilerinden bol bol şut atmalarını istedi.

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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i

TOPU TUT, PAS YAP, AGRESİF OYNA
Güneş, derbideki oyun planlarını da paylaştı. 4 kritik nokta belirledi. Oyuncularından bu isteklerini yerine getirmeleri durumunda galibiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi;

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