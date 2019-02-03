Kagawadan olay açıklama! Sezon sonunda...

03 Şubat 2019, Pazar
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Kagawa'dan olay açıklama! "Sezon sonunda..."
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından, Beşiktaşlı futbolcular Atiba, Ljajic, Kagawa ve teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar;
Giriş Tarihi: 03.02.2019 22:49
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