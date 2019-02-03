03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Kagawa'dan olay açıklama! "Sezon sonunda..."

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından, Beşiktaşlı futbolcular Atiba, Ljajic, Kagawa ve teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar;

Giriş Tarihi: 03.02.2019 22:49
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Kagawadan olay açıklama! Sezon sonunda...

ŞENOL GÜNEŞ:

Daha fazla da atabilirdik, yiyebilirdik de çünkü oyunda kopmalar oldu.

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Kagawadan olay açıklama! Sezon sonunda...

İlginç bir maç oldu. İyi başlayamadık ama goller geldi. İkinci yarıya da iyi başlayamadık, rakip daha coşkulu oynadı. Sonra 4. gol geldi ve Kagawa girip farkı açtı.

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Kagawadan olay açıklama! Sezon sonunda...

Futbolun ilginçliği burada. Kendi sahamızda 3-2 kaybettiğimiz Antalya maçına baktığınızda orada daha farklı olması gerekiyordu ama bugün burada farklı oldu, farklı kazandık.

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Kagawadan olay açıklama! Sezon sonunda...

Puan ve moral kayıplarımız vardı, bunları gidermemiz gerekiyordu.

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Kagawadan olay açıklama! Sezon sonunda...

Bugün kazanmamız moral açısından büyük fayda sağladı ancak henüz puan kayıplarını telafi edemedik.

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