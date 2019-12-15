21 Aralık 2019, Cumartesi

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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti

Son haftalarda müthiş bir ivme yakalayarak üst üste galibiyetler alan ve ligini ilk yarısının bitimine 3 maç kala 27 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Beşiktaş'ta ocak ayı çalışmaları başladı. Mali sıkıntılar nedeniyle ara transfer döneminde kiralayabileceği isimlere yönelecek olan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:52
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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte başlayan Beşiktaş, yeni sezona kabus gibi bir giriş yaptı.

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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti

Ligin ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılar, bu süreçte kalesinde 12 gol gördü.

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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti

İlk 6 hafta sonunda topladığı 5 puanla 16. sırada yer alan siyah-beyazlılarda Fikret Orman, olağanüstü kongre kararı alarak görevinden istifa etti.

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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti

Kongre sonrası başkanlığa Ahmet Nur Çebi'nin gelmesiyle bambaşka bir çehreye bürünen Kara Kartal, 7. haftada oynanan ve 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası adeta uçuşa geçti.

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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti

7. haftadan itibaren oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 14. hafta sonunda topladığı 27 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışına yeniden ortak oldu.

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