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İşte Beşiktaş'ın ara transfer bombası! Yönetim harekete geçti
Son haftalarda müthiş bir ivme yakalayarak üst üste galibiyetler alan ve ligini ilk yarısının bitimine 3 maç kala 27 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Beşiktaş'ta ocak ayı çalışmaları başladı. Mali sıkıntılar nedeniyle ara transfer döneminde kiralayabileceği isimlere yönelecek olan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.12.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:52
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