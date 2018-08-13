    13 Ağustos 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Caner Erkin VAR'a küfretti

    Geçen sezon hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürle gündeme gelen Caner Erkin'in hedefinde bu kez Video Yardımcı Hakem Sistemi vardı.

    Giriş Tarihi: 13.08.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 11:53
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    Caner Erkin VAR'a küfretti
    Caner Erkin VARa küfretti

    Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le oynanan maçta Mete Kalkavan'a küfreden Caner Erkin, o karşılaşma sonrasında 6 maç ceza almıştı. Caner Erkin, dün oynanan sezonun ilk mücadelesinde Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfretti.

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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    Caner Erkin VAR'a küfretti
    Caner Erkin VARa küfretti

    MAÇIN SON DAKİKASINDA KIZDI

    Beşiktaş-Akhisarspor mücadelesinde Mustafa Yumlu, Tolga Zengin ve Medel arasındaki gerilimin ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sistemine başvurdu.

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    Caner Erkin VAR'a küfretti
    Caner Erkin VARa küfretti

    Tartışma esnasında olaya dahil olan Caner Erkin sarı kart görürken, kararı beğenmedi ve, "Bu VAR'dan bir b.. olmaz" ifadelerini kullandı.Caner'in bu sözleri kameralara yansıdı.

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    Caner Erkin VAR'a küfretti
    Caner Erkin VARa küfretti
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    Caner Erkin VAR'a küfretti
    Caner Erkin VARa küfretti
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