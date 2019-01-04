23 Ocak 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılması beklenen Tolgay Arslan için flaş bir teklif sundu.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 19:01
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Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Fenerbahçe'nin de talip olduğu Tolgay Arslan için siyah-beyazlılar 'takas' yolunu deniyor.

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Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Ancak bu kez Fenerbahçe değil, Torino ile...

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Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Beşiktaş yönetimi, bir süredir Tolgay Arslan'ın peşinde olan Torino'ya sürpriz bir teklif sundu.

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Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Siyah-beyazlılar; sözleşmesinde 6.5 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Adem Ljajic'in haklarına karşılık İtalyan ekibine "Tolgay'la takas" önerisi yaptı.

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Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Torino bu teklifi kabul ederse Ljajic'in bonservisine karşılık Tolgay takımdan ayrılacak.

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