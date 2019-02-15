16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Adem Ljajic'in gol sevinci sırasında kornek direğini tekmeleyerek sarı kart görmesi sonucunda Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 23:40
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
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