A Spor Beşiktaş Galerileri Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'mda oynanan mücadeleden siyah beyazlı ekip, Emirhan, Trossard ve İlhan'ın attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı. İşte maçtan kareler... Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 22:06 Son Güncelleme: 11 Eylül 2026 22:08 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR