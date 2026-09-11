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Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'mda oynanan mücadeleden siyah beyazlı ekip, Emirhan, Trossard ve İlhan'ın attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER 1
Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER 2
Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER 3
Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER 4
Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER 5