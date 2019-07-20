21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Hasan Doğan Riva Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçıyla devam etti. TFF 3. Lig ekibi Kocaelispor'u 7-1 yenen Kartal'da Tyler Boyd ilk kez forma giydi ve 3 asistle maçı tamamladı. Genç oyuncu Oğuzhan Akgün ise 2 gol atarak yıldızlaştı. Siyah beyazlı taraftarlar genç oyuncu ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 21:53
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Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli

CANER ERKİN (BALIKESİR)

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Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli

GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli

YUNUS AKGÜN (İSTANBUL)

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Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli

ORKAN ÇINAR (BURSA İNEGÖL)

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