21 Temmuz 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'nın yeni golcüsü Oğuzhan Akgün bakın nereli
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Hasan Doğan Riva Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçıyla devam etti. TFF 3. Lig ekibi Kocaelispor'u 7-1 yenen Kartal'da Tyler Boyd ilk kez forma giydi ve 3 asistle maçı tamamladı. Genç oyuncu Oğuzhan Akgün ise 2 gol atarak yıldızlaştı. Siyah beyazlı taraftarlar genç oyuncu ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 21:53
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