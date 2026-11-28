Victor Osimhen Beşiktaş derbisinde ilk 11'de mi olacak? İşte cevabı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor Nijeryalı futbolcunun, Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği büyük merak konusu olmuştu. 27 yaşındaki forvetin son durumu ve kritik maçta ilk 11'de görev alıp almayacağı netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)