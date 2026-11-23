TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik veda! Kiralık olarak ayrılacak

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında bazı isimlerle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılarda, ilk veda edecek futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)