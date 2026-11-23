TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik veda! Kiralık olarak ayrılacak
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında bazı isimlerle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılarda, ilk veda edecek futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağrıladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.