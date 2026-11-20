TRANSFER HABERİ: Pochettino imzayı attı: Galatasaray'ın yıldızını istedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Manchester United'da teknik direktörlük görevine başlayan Mauricio Pochettino, ocak ayı transfer planlamasında rotasını belirledi. Arjantinli teknik adamın, United yönetiminden ilk isteği, Galatasaraylı yıldız oldu. İşte detaylar... | GS Spor haberi
Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Nijeryalı golcüye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.