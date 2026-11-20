Galatasaray'a İtalyan duvarı! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Ara transfer döneminde savunmaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. İtalyan basını sarı-kırmızılıların Juventus'un stoperi Federico Gatti'yi transfer etmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)