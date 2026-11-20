Öte yandan Premier Lig'den Everton, Sunderland ve Nottingham Forest'ın da savunmalarını güçlendirmek için Gatti'yi olası hedefler arasına aldığı vurgulandı.
İtalyan stoperin satışının Juventus'a kış transfer dönemini finanse edebilecek önemli bir gelir sağlayabileceği yazıldı.
Tutto Juve'nin haberine göre, Juventus'un Gatti için 20 milyon euroluk bir bonservis belirlediği öğrenildi.
#Galatasaray #Cimbom #Juventus #Porto #Nottingham Forest #Sunderland #Everton #Premier Lig #Napoli #Lazio #Serie A #Federico Gatti