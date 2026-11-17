GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan olay Osimhen iddiası! Transferde Haaland detayı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen'in adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda İspanyol basınından, Osimhen ve Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın da içinde yer aldığı çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)