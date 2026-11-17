GALATASARAY HABERİ: İspanya'dan olay Osimhen iddiası! Transferde Haaland detayı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen'in adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda İspanyol basınından, Osimhen ve Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın da içinde yer aldığı çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, bir başka rekorla ülkemizden ayrılabilir.