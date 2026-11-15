Bu doğrultuda listede ön plana çıkan isimlerin başında Fiorentina forması giyen Christ Oulai geliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği çıkıştan beri adı Galatasaray ile anılan genç orta saha, 2026-2027 sezonunun başında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu.
Sabah'ın haberine göre Fiorentina yönetimi, kadronun en önemli bir parçası olarak gördükleri Christ Oulai'yi ocak ayında kesinlikle bırakmama kararı aldı.
Floransa ekibinin, gelen tekliflere kulak tıkayarak sezon sonuna kadar yıldız ismi takımda tutmak istediği dile getirildi.
Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 9 resmi maça çıkan genç futbolcu, şu ana kadar takımına gol veya asist katkısı veremedi.
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