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Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi için uzun süredir takip edilen Fildişi Sahilli genç yıldız Christ Oulai için kulübü Fiorentina'nın tavrı netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı kritik Amed SK maçını 4-3 kazanarak milli araya lider girmeyi başardı.

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Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Sarı-kırmızılı camia şampiyonluk yolunda bu önemli avantajla moral depolarken, tüm gözler şimdiden ocak ayında açılacak olan ara transfere çevrildi.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Yönetim ve teknik heyet kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, özellikle orta saha ve hücum hattı için yıldız isimler gündeme gelmeye başladı.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Bu doğrultuda listede ön plana çıkan isimlerin başında Fiorentina forması giyen Christ Oulai geliyor.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Trabzonspor'da gösterdiği çıkıştan beri adı Galatasaray ile anılan genç orta saha, 2026-2027 sezonunun başında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Galatasaray'ın genç oyuncuya uzun süredir bulunan ilgisi transfer söylentilerini alevlendirirken, İtalyan ekibinden ara transfer dönemi öncesi net bir karar çıktı.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Sabah'ın haberine göre Fiorentina yönetimi, kadronun en önemli bir parçası olarak gördükleri Christ Oulai'yi ocak ayında kesinlikle bırakmama kararı aldı.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Floransa ekibinin, gelen tekliflere kulak tıkayarak sezon sonuna kadar yıldız ismi takımda tutmak istediği dile getirildi.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 9 resmi maça çıkan genç futbolcu, şu ana kadar takımına gol veya asist katkısı veremedi.

Fiorentina'dan Christ Oulai kararı! Galatasaray peşindeydi

Christ Oulai'nin piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Christ Oulai #Trabzonspor #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Fiorentina
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