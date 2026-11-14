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Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlarken, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 15 Kasım Pazar günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#Okan Buruk #Samsunspor #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
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