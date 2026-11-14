Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlarken, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 15 Kasım Pazar günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.