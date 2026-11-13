Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Süper Lig’in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.