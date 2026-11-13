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Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Süper Lig’in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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