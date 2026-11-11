Galatasaray Spor Kulübü’nün kasım ayı divan kurulunun toplantısı yapıldı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara da yönetim kurulu adına divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Cibara, son günlerde tartışılan zemin konusuna dair "Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız." şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek , yönetim kurulu üyeleri Fatih Demircan ve Özen Kuzu, Antalya 'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için toplantıya katılmadı.Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Genel Sekreter Can Natan ve yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Cevat Prekazi'nin Sırbistan 'da düzenlenen anma törenine katıldı.Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, yönetim kurulu adına divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir hafta yaşadıklarını belirten Cibara, "Dün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran ve özlemle andık. Bugün 3 arkadaşımız, Belgrad'da Partizan Kulübü'nün yaptığı veda törenine katıldı. Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu arasında yaşanan olaylara değinen Başkan Yardımcısı Cibara, "İki kişi arasında yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanın olmadığı bir ortamda maalesef hiçbirimizin tasvip etmediği olay gerçekleşti. Haksızlık olmasın, bu iki kişi arasında olan bir şey. Tek başına birden kalkıp, küfür ettiği gibi bir şey değil. Bu olayın daha evveliyatı var, belli bir yere gelmiş, sonunda biri tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmuş bir şey yok. Fiziki darbe, söylediği gibi hiçbir şey söz konusu değil. Başkan odasına geçmişti. Bu kişilerden biri kapıyı açıp, çıkarken bu tip konuşmalar gerçekleşti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil" şeklinde konuştu.

Stadın zemininin son durumuna değinen Cibara, "Zemin için SIS firmasıyla çalışıyoruz. Bu konulardaki en iyi firmalardan bir tanesi. Burada hepimizin kusuru var. Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi. Hatırlarsanız 2023 yılındaki Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur oldu. O zaman UEFA'nın delegesi 'Herhalde bu maçı oynatamayacağım.' dedi. Biz, bir problem olmayacağını belirttik. Sahanın kuruluğunu yüzde 30'dan yüzde 65'e çıkarttık. Sahanın altında 3 sistem var. Bunlar da ısıtma, vakum ve drenaj. Bu sistemlerle yaptık bu işi." ifadelerini kullandı.

Cibara, sezon bittikten sonra zemin için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "12 Ağustos veya 14 Ağustos tarihlerinde zemin bozulmaya başlıyor. Hep aynı tarihte oluyor bu durum. Sonra eylülde başlayan işlemlerle zemin kasım ayında eski haline geliyor." dedi.

Zemini Samsunspor ve Aston Villa maçlarına kadar hazır hale getirmek istediklerine belirterek Cibara, "Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız." şeklinde konuştu.