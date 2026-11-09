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Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Aleksey Batrakov konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını Premier Lig devlerinin genç futbolcuya talip olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çeken Aleksey Batrakov, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

Yıldız oyuncu için her geçen gün transfer iddiaları da beraberinde geliyor.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

İngiliz basınında çıkan iddilara göre Arsenal ve Tottenham, 21 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

Yıldız futbolcunun performansını yakından takip eden iki Londra ekibinin, oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini görevlendirdiği öne sürüldü.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

İki kulübün de Rus yıldızı izlemek amacıyla scout ekiplerini düzenli olarak görevlendirdiği belirtilirken, Batrakov'un özellikle Avrupa arenasında ortaya koyduğu performansın bu ilgiyi artırdığı ifade edildi.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

GALATASARAY'DAN YENİ SÖZLEŞME PLANI
Arsenal ve Tottenham'ın ilgisine rağmen Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosunda tutmakta kararlı.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

Sarı-kırmızılı yönetimin, Batrakov'a yönelik transfer ilgisinin artması ve oyuncunun piyasa değerindeki yükselişi doğrultusunda sözleşme şartlarını iyileştirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

Yönetimin, Rus futbolcuyla yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yaparak yıldız ismi uzun yıllar takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi.

Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia

13 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Aleksej Batrakov, attığı 6 golle takımına önemli katkı sağladı.

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