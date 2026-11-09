Premier Lig devleri Batrakov'un peşinde! İngiliz basnından flaş iddia
Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Aleksey Batrakov konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını Premier Lig devlerinin genç futbolcuya talip olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çeken Aleksey Batrakov, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Yıldız oyuncu için her geçen gün transfer iddiaları da beraberinde geliyor.
İngiliz basınında çıkan iddilara göre Arsenal ve Tottenham, 21 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
Yıldız futbolcunun performansını yakından takip eden iki Londra ekibinin, oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini görevlendirdiği öne sürüldü.
İki kulübün de Rus yıldızı izlemek amacıyla scout ekiplerini düzenli olarak görevlendirdiği belirtilirken, Batrakov'un özellikle Avrupa arenasında ortaya koyduğu performansın bu ilgiyi artırdığı ifade edildi.
GALATASARAY'DAN YENİ SÖZLEŞME PLANI Arsenal ve Tottenham'ın ilgisine rağmen Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosunda tutmakta kararlı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Batrakov'a yönelik transfer ilgisinin artması ve oyuncunun piyasa değerindeki yükselişi doğrultusunda sözleşme şartlarını iyileştirmeyi değerlendirdiği belirtildi.
Yönetimin, Rus futbolcuyla yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yaparak yıldız ismi uzun yıllar takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi.
13 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI Galatasaray formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Aleksej Batrakov, attığı 6 golle takımına önemli katkı sağladı.
Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.