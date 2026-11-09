Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı radyo programında geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında konuşan Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalini bir kez daha tekrarladı.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay'da katıldığı La Mañana del Fútbol programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli takıma yeniden davet edilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'a transfer olma hayali ve Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuştu.
Uruguay Milli Takımı'na her çağrıldığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Torreira, "Milli Takım'a her döndüğümde ve özellikle ülkemde yeniden oynama fırsatı bulduğumda çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.
Milli takım ile taraftarlar arasındaki bağı yeniden güçlendirmek istediklerini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "İnsanlara yeniden yaklaşmak ve onların bu oyuncu grubunun bir parçası olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Milli Takım'ın imajını değiştirmek istiyoruz." dedi.
La Bombonera'da oynamanın kendisi için özel olacağını belirten Torreira, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." şeklinde konuştu.
Boca Juniors'a transfer olma isteğiyle ilgili de konuşan Torreira, Galatasaray'a duyduğu saygının altını çizdi. Uruguaylı orta saha, "Kulübümde çok önemli bir dönem geçiriyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım.
Düşüncem, sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak. Boca'da oynama hayalim ise geleceğe yönelik." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaşanan zor döneme de değinen Torreira, Galatasaray'ın kendisine verdiği desteği unutmadığını belirtti.
Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de yaşadığımız zor dönem benim için kolay değildi. Ancak Galatasaray bana çok yakın davrandı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ve kulübüme minnettarım." diye konuştu.