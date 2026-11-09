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Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı radyo programında geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında konuşan Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalini bir kez daha tekrarladı.

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Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay'da katıldığı La Mañana del Fútbol programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Milli takıma yeniden davet edilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'a transfer olma hayali ve Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuştu.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Uruguay Milli Takımı'na her çağrıldığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Torreira, "Milli Takım'a her döndüğümde ve özellikle ülkemde yeniden oynama fırsatı bulduğumda çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Milli takım ile taraftarlar arasındaki bağı yeniden güçlendirmek istediklerini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "İnsanlara yeniden yaklaşmak ve onların bu oyuncu grubunun bir parçası olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Milli Takım'ın imajını değiştirmek istiyoruz." dedi.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

La Bombonera'da oynamanın kendisi için özel olacağını belirten Torreira, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." şeklinde konuştu.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Boca Juniors'a transfer olma isteğiyle ilgili de konuşan Torreira, Galatasaray'a duyduğu saygının altını çizdi. Uruguaylı orta saha, "Kulübümde çok önemli bir dönem geçiriyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Düşüncem, sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak. Boca'da oynama hayalim ise geleceğe yönelik." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Türkiye'de yaşanan zor döneme de değinen Torreira, Galatasaray'ın kendisine verdiği desteği unutmadığını belirtti.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de yaşadığımız zor dönem benim için kolay değildi. Ancak Galatasaray bana çok yakın davrandı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ve kulübüme minnettarım." diye konuştu.

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

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#Boca Juniors #Galatasaray #Lucas Torreira #Uruguay
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