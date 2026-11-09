Lucas Torreira'dan transfer açıklaması: Boca'da oynama hayalim...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı radyo programında geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında konuşan Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'ta oynama hayalini bir kez daha tekrarladı.