Rafael Leao'dan sakatlık açıklaması

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed SK'yı 4-3 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da Rafael Leao, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Portekizli yıldız, sağlık durumuyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği en yakın takipçisi Amed SK'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda takımının ilk golünü kaydeden Rafael Leao, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Leao'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARIYORUZ"

"Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz."

"CİDDİ BİR SAKATLIĞIM YOK"

"Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum."