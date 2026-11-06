Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison oldu.
ESPN Brasil muhabiri Bruno Andrade Galatasaray'ın Richarlison transferi için önemli bir maaş avantajı sunabileceğini aktardı.
Bu ihtimalin transfer sürecinde Galatasaray'ın elini güçlendirebileceği belirtilirken, Brezilyalı golcünün geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Bu sezon Tottenham forması ile yalnızca 158 dakika süre alabilen Brezilyalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Tottenham ile sözleşmesi sezon sonnuda sona erecek Richarlison'un peşinde Premier Lig'den başka takımların da olduğu aktarıldı.
Ancak İngiliz ekiplerinin Brezilyalı golcünün talep ettiği maaşı karşılamakta zorlanacağı ve Galatasaray'ın avantajlı olduğu öne sürüldü.