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Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına bir takviye yapmak için harekete geçti. Brezilya basını sarı-kırmızılıların o yıldızın transferinde avantajlı konumda olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, ilk 24 yolunda avantaj yakaladı.

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Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Sarı-kırmızılılar, devre arasında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamayan ve Osimhen'e yardımcı olabilecek bir forvet arayışında bulunan Galatasaray, bu mevkiye yoğunlaştı.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison oldu.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

ESPN Brasil muhabiri Bruno Andrade Galatasaray'ın Richarlison transferi için önemli bir maaş avantajı sunabileceğini aktardı.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Andrade'nin paylaştığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuya Tottenham'da kazandığından daha yüksek bir ücret teklif edebilir.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Bu ihtimalin transfer sürecinde Galatasaray'ın elini güçlendirebileceği belirtilirken, Brezilyalı golcünün geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Bu sezon Tottenham forması ile yalnızca 158 dakika süre alabilen Brezilyalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

29 yaşındaki golcü forma giydiği maçlarda 1 gollük katkı sağlayabildi.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonnuda sona erecek Richarlison'un peşinde Premier Lig'den başka takımların da olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Bu kulüplerin Fulham ve Richarlison'un eski kulübü Everton'ın olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Ancak İngiliz ekiplerinin Brezilyalı golcünün talep ettiği maaşı karşılamakta zorlanacağı ve Galatasaray'ın avantajlı olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Bu doğrultu da Richarlison'un sarı-kırmızılı ekipte oynamayı tercih ettiği aktarıldı.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Galatasaray yönetiminin transferdeki olası şartları değerlendirmesi ve oyuncunun mali taleplerini karşılamaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Sözleşmesi sona erecek Richarlison'u bedava bırakmak istemeyen Tottenham kulübünün devre arasında oyuncuyu satmak için acele edeceğinin de altı çizildi.

Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

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