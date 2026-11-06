Galatasaray'dan golcü operasyonu! Brezilya basınından flaş transfer iddiası

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına bir takviye yapmak için harekete geçti. Brezilya basını sarı-kırmızılıların o yıldızın transferinde avantajlı konumda olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)