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Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından ortaya çıkan flaş gelişme sarı-kırmızılı takımda krize neden oldu. Takımın yıldız isimlerinin yaşanan duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

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Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Galatasaray'da üst üste gelen harika sonuçlar kadar zeminde yaşanan sıkıntılar da ön plana çıkmış durumda.

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Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Son yıllarda bir türlü RAMS Park'ın zemininden yana yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, 13 Eylül'de oynanan Kocaelispor maçının ardından İngiltere'den özel çim getirtmişti.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı fırsat bilen sarı- kırmızılılar, 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine yemyeşil zeminle çıkmıştı.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Ancak ne olduysa sadece 1.5 ayda RAMS Park'ın zemini eski halini bile aratır duruma geldi.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Stuttgart karşılaşmasında orta sahada bir pozisyonda zemin nedeniyle ayağı kayan ve sakatlanma tehlikesi geçiren Victor Osimhen, yeri göstererek yedek kulübesine şikayette bulunmuştu.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Fotomaç'ın haberine göre bütün oyuncular hoşnutsuzluklarını dile getirirken, eleştirilerin hedefindeki isim ise Stadyum ve Tesis Genel Koordinatörü Murat Ersoy oldu.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Mustafa Cengiz döneminde zemin düzelmediği için gönderilen Ersoy, daha sonra daha yüksek bir görevle G.Saray'a dönmüştü. Ancak zeminde hiçbir zaman bir düzelme olmadı.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Stuttgart önünde Victor Osimhen, bu pozisyonda zeminin azizliğine uğrayınca, yedek kulübesine sitemde bulunmuştu.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

BELHANDA GÖNDERİLMİŞTİ

Galatasaray'da zemin sıkıntısı daha önce eski futbolculardan Younes Belhanda'nın da sarı-kırmızılı kariyerine mal olmuştu. 2021 yılında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada zemini eleştiren Belhanda, "Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti

Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor" demiş ve takımdan gönderilen Ersoy değil Belhanda olmuştu.

#Victor Osimhen #Kocaelispor #Kasımpaşa #Sivasspor #Stuttgart #Rams Park #Galatasaray
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