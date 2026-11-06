Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası kriz! Yıldız isimler isyan etti
Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından ortaya çıkan flaş gelişme sarı-kırmızılı takımda krize neden oldu. Takımın yıldız isimlerinin yaşanan duruma tepki gösterdiği öğrenildi.
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Galatasaray'da üst üste gelen harika sonuçlar kadar zeminde yaşanan sıkıntılar da ön plana çıkmış durumda.
Son yıllarda bir türlü RAMS Park'ın zemininden yana yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, 13 Eylül'de oynanan Kocaelispor maçının ardından İngiltere'den özel çim getirtmişti.
Milli maçlar nedeniyle verilen arayı fırsat bilen sarı- kırmızılılar, 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine yemyeşil zeminle çıkmıştı.
Ancak ne olduysa sadece 1.5 ayda RAMS Park'ın zemini eski halini bile aratır duruma geldi.
Stuttgart karşılaşmasında orta sahada bir pozisyonda zemin nedeniyle ayağı kayan ve sakatlanma tehlikesi geçiren Victor Osimhen, yeri göstererek yedek kulübesine şikayette bulunmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre bütün oyuncular hoşnutsuzluklarını dile getirirken, eleştirilerin hedefindeki isim ise Stadyum ve Tesis Genel Koordinatörü Murat Ersoy oldu.
Mustafa Cengiz döneminde zemin düzelmediği için gönderilen Ersoy, daha sonra daha yüksek bir görevle G.Saray'a dönmüştü. Ancak zeminde hiçbir zaman bir düzelme olmadı.
Stuttgart önünde Victor Osimhen, bu pozisyonda zeminin azizliğine uğrayınca, yedek kulübesine sitemde bulunmuştu.
BELHANDA GÖNDERİLMİŞTİ
Galatasaray'da zemin sıkıntısı daha önce eski futbolculardan Younes Belhanda'nın da sarı-kırmızılı kariyerine mal olmuştu. 2021 yılında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada zemini eleştiren Belhanda, "Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi.
Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor" demiş ve takımdan gönderilen Ersoy değil Belhanda olmuştu.