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Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Deplasmanda aldığı farklı galibiyetle dikkat çeken Galatasaray, ortaya koyduğu futbolla da adından söz ettirdi. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-kırmızılıların performansını, maçın kırılma anlarını ve Konyaspor'un oyununu değerlendirdi. İşte spor yazarlarının dikkat çeken analizleri ve yorumları...(GS Spor haberleri)

Giriş Tarihi:
Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

LEVENT TÜZEMEN - OKAN BURUK'U KUTLUYORUM

Galatasaraylı oyuncular için Konyaspor maçı ikinci yarının hemen başında Batrakov'un uzun bir koşu yaptıktan sonra attığı gol sonrası keyifli bir hale geldi. İlk yarım saatte Osimhen'in mükemmel kafa golünün ardından Yunus'un füze gibi bir şutla attığı gol, G.Saray'ın baskı ve stres yaşamadan oynamasını sağladı. Ancak atılan 2 gol sonrası, G.Saray oyuncular, 'maç bitti' havasına girdi. Konya yediği 2 gole rağmen oyundan kopmadı özellikle Sallai'nin bölgesinden Dompe'nin hazırladığı pozisyonlar Uğurcan ve G.Saray savunması için sıkıntılı oldu. Muleka'nın kafa vuruşu direkten döndü, bir pozisyonda da Uğurcan son anda Konya golünü engelledi.

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Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Leao'nun takım oyunundan uzak, tek kişilik şov yapmayı sürekli düşünmesi G.Saray'ın bazı hücumlarının zenginleşmesine izin vermedi. Leao ayaklarına hâkim, topla dikine gidebilen bir oyuncu ancak biraz daha disiplinli olur ve arkadaşlarıyla birlikte oynamayı planlarsa futbolunu büyütür. Portekizli'nin yarattığı penaltıda topu saklamasıysa akıllıcaydı. Ayrıca gol vuruşunda topu üst ağlara göndermesi de ustacaydı. Sara çok fazla oyunda ön plana çıkmadı ama ilk golde topu Osimhen'in kafasına oturttu. Batrakov'un koşu yoluna attığı topun şiddeti de mükemmeldi. Son yıllarda Konya'da sıkıntı maçlar oynayan G.Saraylı oyuncular için derbi sonrası farklı bir skorla 3 puanı almak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek öz güven adına çok değerli. Okan hocayı 4-0'dan sonra Stuttgart maçını düşünerek yaptığı doğru değişiklikler için kutluyorum.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

MUSTAFA ÇULCU - NET PENALTI

Galatasaray savunma güvenliğini bırakmadan Stuttgart maçını düşünerek fazla efor sarf etmeden üç puanı alıp gideyim havasındaydı. Orta alanı iyi kullandı. Konyaspor'un baskısını rahat kırdı, rakip alana geçmekte ve üretmekte hiç zorlanmadı. Konyaspor'un az da olsa etkili olduğu anlarda bir topunu Uğurcan çıkardı bir topu direkten döndü. Son haftaların yükselen performansı Yunus muhteşem jeneriklik bir gol attı. Leao geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı ve oyununu golle taçlandırdı. Galatasaray yüksek isabetli pas oyunu ile rakibini çok koşturdu, yordu ve oyundan düşürdü. Batrakov her maç üstüne koya koya oynuyor izleyenlere keyif veriyor gollerini atmaya devam ediyor. Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray etkili oyun ve farklı galibiyetle Stuttgart maçına yüksek moral ve özgüvenle çıkacak.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Maçta 6. dakikada ayakkabı değişikliğinden dönen Leao'yu oyuna alma anı hakem-4.hakem işbirliğinde kaosa dönüşecekti. Gol olmaması hakemler adına şanstı! Bu pozisyonda sakatlanan kaleci Bahadır oyuna devam edemedi 40'da çıktı. Bir hata nelere mal oldu! 12'de Osimhen'in golünde ofsayt ve faul yok gol temiz. Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonda Eren'in sol kapalı koluna gelen top penaltı olmaz. Devam doğru. Devre arası Deniz Türüç sarıdan sonra şartları bayağı zorladı. 52'de Leao-Baniya pozisyonu net penaltı. Hakem sahada çözemedi veremedi VAR müdahalesi yedi. Verdiği uydurma faullerin yanında bu tartışmasız net faul. Ekranda bu kadar neyi izliyorsun? Daha ilk bakışta net penaltı. Cihan Aydın'ı zora sokan pozisyon yoktu. Penaltı da imdadına VAR yetişti.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

ZEKİ UZUNDURUKAN - YANARDAĞ ORDUSU!


Galatasaray, Konya'da ilk yarıda maçı koparmasını bildi.
Oyunun belli bölümlerinde rakibine pozisyonlar da verdi Galatasaray.
Ama 'uzay golcüsü' Osimhen'i durdurmak neredeyse imkansızdı.
Öyle de oldu zaten! İlhan Palut, hafta içinde bütün çalışmalarını Osimhen'i durdurmak üzerine kurmuş belli ki.
Osimhen'le bire bir oynayan her oyuncu, sertliğe başvurarak Nijeryalı golcüyü etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Dediğim gibi onu durdurmak, kazma ile dağı delip tünel açmak kadar zor!
Sonuç olarak Konyaspor da Osimhen'i durduramadı.
Galatasaray aradığı golü duran toptan buldu. Sara'nın ortasına iyi yükselen Osimhen, iki Konyasporlu oyuncunun markajına rağmen kafayı vurdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi.
Galatasaray öne geçtikten sonra Konyaspor tamamen oyun disiplininden koptu ve kontrolsüz bir şekilde sarıkırmızılı takımın üzerine gelmeye başladı.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Galatasaray kalesinde pozisyonlar da buldu Konyaspor! Bu pozisyonların birinde Muleka'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
İlk yarıda Uğurcan Çakır, fantastik kurtarışlar yaparak oyunu tutmasını bildi.
Cimbom'un son haftalardaki yükselen yıldızı Yunus Akgün, Batrakov'un pasında rakip kaleye bir füze göndererek, takımını rahatlatan isim oldu.
Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda sol stoper olarak görev yapan Singo, bazı pozisyonlarda zamanlama hatası yaptı.
Konyaspor özellikle Sallai'nin kanadından Galatasaray kalesinde pozisyon aradı, buldu da ilk 45'te.
Galatasaray maçın ikinci yarısına öyle bir oyun iştahı ile başladı ki… Sanki ilk yarıda Galatasaray hiç gol atmamış da skor 0-0 gibi bir hırs… İkinci yarının hemen başında Leao, karşı karşıya pozisyonda Deniz Ertaş'ı geçemedi.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Galatasaray'ın 'altın çocuğu' Batrakov, orta alandan aldığı topla hareketlendi, hızla Konyaspor ceza sahasına girdi, sert bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.
Batrakov'daki yükseliş sürüyor. Her maç biraz daha güzelleşiyor oyunu Batrakov'un!
Son 5 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı Galatasaray'ın 10 numarası Batrakov… Maç boyunca Konyaspor kalesinde gol arayan Leao, sonunda Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Leao, Baniya'nın çelmesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, korner kararı verdi. VAR'dan hakeme pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.
Cihan Aydın izledi ve penaltıyı verdi. Normal şartlarda Galatasaray'ın penaltıcısı Osimhen! Ama Osimhen topu eline alıp, Leao'ya verdi.
Leao da Osimhen'in bu jestine, ince davranışına penaltıyı gole çevirerek teşekkür etti.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Galatasaray'ın hücum hattı, dün akşam Konya'da bir makine düzeni ile tıkır tıkır işledi.
Sarı-kırmızılı futbolcular, adeta bir yanardağ ordusuna dönüştü ve Konyaspor'u yıkıp geçti.
Sarı-kırmızılılar, hiç zorlanmadan Konya'da farka gitti, bir o kadar da gol kaçırdı.
Okan hoca da dakikalar 60'ı gösterirken silahlarını dinlendirmek için kenara aldı.
Tam beş değişiklik birden yaptı Okan Buruk!

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Uzun süredir performansı nedeniyle eleştirilen Sara, dünkü maçın hem savunma tarafında hem de hücum aksiyonlarında çok başarılıydı.
Etkili futbolunu iki asistle süsledi Sara. Maçta Galatasaray 5+1 oyuncu değişikliği yaptı.
Çünkü Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, beyin sarsıntısı geçirip oyundan çıktığı için sahadaki takımlara ekstra bir oyuncu değişiklik hakkı veriliyor.
Yani +1 oyuncu değişikliği devreye girdi. Galatasaray da dünkü maçta bu hakkını da kullandı.
Lider Galatasaray, Konya'da da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

SERKAN KORKMAZ - ROTA OLUŞTURULDU

Galatasaray için beklenenden kolay bir maç oldu. Maç günü takıma dahil olan Osimhen her zamanki gibi muhteşemdi. Attığı golle perdeyi açmasından daha da önemlisi, kazanılan penaltıda topu Leao'ya vermesiydi. İlk yarıda skor 2-0'a geldikten sonra Uğurcan, Eren'in ters vuruşunda topu çizgiden çıkarırken becerikli, Muleka'nın üst direğe nişanladığı kafasındaysa şanslıydı.
İkinci yarı zor geçebilirdi ama Batrakov'un Leao'dan beklenen golü atmasıyla Okan Hoca ve tüm Galatasaraylılar rahatladı.
Derken Leao, kazandırdığı penaltıyı çıkmaza attı ve fark dörde çıktı.
Artık sahadaki futbolcular dahil tüm sarı kırmızılılar Stuttgart maçını düşünüyordu.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Konyaspor kalecisinin sakatlığı nedeniyle ilave oyuncu değişikliği nedeniyle elde edilen ekstra hakkını da kullanan Okan Hoca, altı yedeğini birden iki etapta sahaya sürdü. Artık maça başlayan 22 kişinin 12'si değişmiş bambaşka bir maç vardı sahnede. Artık sezon öncesi kimsenin kimseyi üzmek istemediği bir hazırlık maçı izliyor gibiydik.
Galatasaray'da oyuna sonradan girenlerin en iyisi Sane'ydi sanki.
Singo, fena değildi ama onu esas sağ bekte merak ediyorum.

Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Sara, kötüye gidişine bir 'dur' demiş gibiydi. Stuttgart'ı yenecek bir Galatasaray, tüm camianın Beşiktaş derbisine ve 2027'ye dair umutlarını kabartacaktır.
Ama unutulmasın; önce bir de enteresan geçmesi muhtemel bir Amed maçı var.
30 Kasım'daki derbiye kadar oynanacak Stuttgart ve Amed maçları, Okan Hoca için kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olacak.

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