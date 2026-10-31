Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Durdurmak neredeyse imkansızdı"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Deplasmanda aldığı farklı galibiyetle dikkat çeken Galatasaray, ortaya koyduğu futbolla da adından söz ettirdi. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-kırmızılıların performansını, maçın kırılma anlarını ve Konyaspor'un oyununu değerlendirdi. İşte spor yazarlarının dikkat çeken analizleri ve yorumları...(GS Spor haberleri)

LEVENT TÜZEMEN - OKAN BURUK'U KUTLUYORUM Galatasaraylı oyuncular için Konyaspor maçı ikinci yarının hemen başında Batrakov'un uzun bir koşu yaptıktan sonra attığı gol sonrası keyifli bir hale geldi. İlk yarım saatte Osimhen'in mükemmel kafa golünün ardından Yunus'un füze gibi bir şutla attığı gol, G.Saray'ın baskı ve stres yaşamadan oynamasını sağladı. Ancak atılan 2 gol sonrası, G.Saray oyuncular, 'maç bitti' havasına girdi. Konya yediği 2 gole rağmen oyundan kopmadı özellikle Sallai'nin bölgesinden Dompe'nin hazırladığı pozisyonlar Uğurcan ve G.Saray savunması için sıkıntılı oldu. Muleka'nın kafa vuruşu direkten döndü, bir pozisyonda da Uğurcan son anda Konya golünü engelledi.

Leao'nun takım oyunundan uzak, tek kişilik şov yapmayı sürekli düşünmesi G.Saray'ın bazı hücumlarının zenginleşmesine izin vermedi. Leao ayaklarına hâkim, topla dikine gidebilen bir oyuncu ancak biraz daha disiplinli olur ve arkadaşlarıyla birlikte oynamayı planlarsa futbolunu büyütür. Portekizli'nin yarattığı penaltıda topu saklamasıysa akıllıcaydı. Ayrıca gol vuruşunda topu üst ağlara göndermesi de ustacaydı. Sara çok fazla oyunda ön plana çıkmadı ama ilk golde topu Osimhen'in kafasına oturttu. Batrakov'un koşu yoluna attığı topun şiddeti de mükemmeldi. Son yıllarda Konya'da sıkıntı maçlar oynayan G.Saraylı oyuncular için derbi sonrası farklı bir skorla 3 puanı almak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek öz güven adına çok değerli. Okan hocayı 4-0'dan sonra Stuttgart maçını düşünerek yaptığı doğru değişiklikler için kutluyorum.