TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nereden canlı izlenir, şifresiz yayın seçeneği var mı? İşte karşılaşmanın yayın programına ilişkin ayrıntılar...