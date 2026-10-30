TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...