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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...

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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılmak isterken ev sahibi takım taraftarı önünde puan arayacak. Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı bugün mü, canlı nereden izlenir? İşte merak edilen ayrıntılar...

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Mücadele, haftanın açılış karşılaşması olacak.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? - 1

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki müsabaka, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada ilk düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, mücadeleyi Türkiye'deki futbolseverlerle buluşturacak.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? - 2

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor-Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 kanalından ve yayıncı kuruluşun yetkili dijital yayın hizmetleri üzerinden canlı izlenebilecek.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, Konya'daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alacak.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? - 3

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olarak açıklandı.

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#Victor Osimhen #Davinson Sanchez #Wilfried Singo #Konyaspor #Galatasaray
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