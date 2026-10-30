Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya'da gündem olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun Ballon d'Or kazanma ihtimali tartışılırken, eski yıldızlardan ve Rus gazetecilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)