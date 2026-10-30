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Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya'da gündem olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun Ballon d'Or kazanma ihtimali tartışılırken, eski yıldızlardan ve Rus gazetecilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Üst üste alınan Lille ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov, gösterdiği performansla övgüleri topladı.

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Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Sezon başında Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansla ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Rus spor kamuoyunda 21 yaşındaki futbolcunun geleceği tartışılırken, genç yıldızın bir gün Ballon d'Or kazanıp kazanamayacağı da masaya yatırıldı.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Eski futbolcular ve deneyimli gazeteciler, Batrakov'un bu büyük ödüle uzanma ihtimaline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Eski Spartak Moskova kaptanı Denis Glushakov, genç futbolcunun Ballon d'Or kazanabileceğine inandığını belirtti.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Daha önce Lionel Messi'nin bu ödülü kazanacağını tahmin ettiğini söyleyen Glushakov, "Rus oyuncuların kazanma potansiyeline gelince, Golovin için artık çok geç. Bu nedenle hep birlikte Batrakov'a güvenelim" ifadelerini kullandı.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Rus futbolunun önemli isimlerinden Andrei Arshavin ise Batrakov'un ödülü kazanmasının yakın vadede kolay görünmediğini dile getirdi.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Genç oyuncunun kendisini bir üst seviyeye taşıması gerektiğini vurgulayan Arshavin, Galatasaray formasıyla Ballon d'Or kazanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Efsane futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atıp daha güçlü bir takıma transfer olursa bu ihtimal ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Barcelona, Arsenal, Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Aleksandr Hleb de Batrakov'un oyun tarzına dikkat çekti. Türk futbolunun Rusya liginden daha güçlü olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Hleb, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin genç futbolcu için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti. Türkiye'de oynanan açık futbolun Batrakov'un özelliklerine uygun olduğunu söyleyen Hleb, değerlendirmesinde gol katkısının yanı sıra asistlerin de belirleyici olacağını vurguladı.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Rusya adına 30 yılı aşkın süredir Ballon d'Or oylamasında görev alan gazeteci Konstantin Kleshchev ise diğer isimlere kıyasla daha iyimser bir tablo çizdi.

Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde

Batrakov'un Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alması ve Süper Lig şampiyonluğu yaşaması halinde önemli bir fırsat yakalayacağını belirten Kleshchev, "Bu olasılık oldukça mümkün. İlk 30'a girme şansı yüksek. Bundan hiç şüphem yok" sözleriyle genç yıldızın potansiyeline dikkat çekti.

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