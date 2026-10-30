Rus efsanesinden flaş Batrakov iddiası! Genç yıldız ülkesinde gündemde
Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya'da gündem olmaya devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun Ballon d'Or kazanma ihtimali tartışılırken, eski yıldızlardan ve Rus gazetecilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Üst üste alınan Lille ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov, gösterdiği performansla övgüleri topladı.
Sezon başında Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansla ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.