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Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Galatasaray'dan Brezilya ekibi Vasco de Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya temsilcisinin başkanı Kolombiyalı futbolcunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Galatasaray'dan kiralık olarak Vasco da Gama'da forma giyen Carlos Cuesta hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Vasco da Gama, 33. haftada oynanan Flamengo karşılaşması öncesinde Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta'nın sakatlık durumu ve takımdaki geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Brezilya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Carlos Cuesta'nın, Flamengo karşısında sol kalçasında sıkışma sendromuna bağlı ağrıları bulunduğundan forma giyemediği açıklandı.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Öte yandan Vasco da Gama açıklamasında dikkat çeken bir transfer gelişmesine de yer verdi.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Brezilya ekibi, "Vasco da Gama, futbolcu ve Galatasaray, oyuncunun durumu hakkında görüşmeler yürütmektedir." Dedi.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek ve futbolcu Galatasaray'a geri dönecek.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

CUESTA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Cuesta'nın transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satınalma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir." Denilmişti.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Vasco da Gama formasıya 48 maçta süre alan Carlos Cuesta, 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaraylı futbolcu için resmi açıklama! Transfer olacak mı?

Galatasaray'a 2024/25 sezonundan ara transferde döneminde gelen 27 yaşındaki stoper, 9 karşılaşmada süre almıştı. Carlos Cuesta kariyerinde daha önce Genk ve Atletico Nacional formalarını da giymişti.

#Vasco Da Gama #Galatasaray #Brezilya #Flamengo #Carlos Cuesta
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