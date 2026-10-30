Sarı-kırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Ayari'yi önemli bir seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Ancak bu transferde Galatasaray'ın karşısına güçlü bir rakip çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Chelsea'nin de İsveçli orta saha oyuncusuyla ilgilendiği ve transfer yarışında yer aldığı öne sürüldü.
YÜKSEK BONSERVİS RİSKİ
Öte yandan, İngiliz ekibinin Ayari için yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde yüksek bir bonservis talebinde bulunma ihtimali var.
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