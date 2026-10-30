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Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Galatasaray, Brighton forması giyen İsveçli orta saha Yasin Ayari'yi transfer gündemine aldı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığını öne sürerken, Chelsea'nin de yıldız oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Galatasaray, orta saha transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi gündemine aldı.

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Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için temaslara başladı.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Merkez orta sahada görev yapan Ayari'nin güncel piyasa değerinin 45 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

İsveçli futbolcunun Brighton ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Haberde, Brighton'ın Ayari ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Sarı-kırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Ayari'yi önemli bir seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

Ancak bu transferde Galatasaray'ın karşısına güçlü bir rakip çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Chelsea'nin de İsveçli orta saha oyuncusuyla ilgilendiği ve transfer yarışında yer aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

YÜKSEK BONSERVİS RİSKİ

Öte yandan, İngiliz ekibinin Ayari için yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde yüksek bir bonservis talebinde bulunma ihtimali var.

Galatasaray'dan Yasin Ayari bombası! Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca

OPSİYONU VAR

İsveçli futbolcunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Brighton kontratı bir yıl uzatma opsiyonuna sahip.

#Chelsea #Yasin Ayari #Fenerbahçe #Brighton #Galatasaray
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